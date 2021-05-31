شكرا لقرائتكم خبر عن غموض حول سبب زيادة حالات «كورونا» فى الدورى الألمانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الدكتور فيلهيلم بلوخ، المتخصص في الطب الرياضى، عن اندهاشه من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد نسبيا في الموسم الماضى من دورى الدرجة الأولى الألمانى لكرة القدم. وبحسب التقرير الذي نشرته محطة «دويتشه لاند فانكه» الإذاعية، شهدت الأندية الـ18 المنافسة بالبوندزليجا 69 حالة إصابة بالعدوى بين اللاعبين في الموسم الماضى. وبلغت حالات الإصابة حوالى 13% من إجمالى لاعبى البوندزليجا، وهى نسبة أعلى بعض الشىء من معدل الإصابات بين مواطنى ألمانيا.

وقال بلوخ: «مقارنة بعدد اللاعبين في البوندزليجا، هي نسبة عالية من اللاعبين المصابين، ينبغى الاعتراف بذلك».

وأشار بلوخ إلى أن الفقاعة الطبية التي تحول دون اختلاط اللاعبين بالعالم الخارجى، لا يمكن تطبيقها على مدار موسم بأكمله.

وبحسب رابطة الدورى الألمانى حدثت 217 حالة إصابة بكورونا بين اللاعبين والمدربين والأجهزة المعاونة في البوندزليجا ودورى الدرجة الثانية في الموسم الماضى.

وقال تيم ماير، طبيب المنتخب الألمانى الذي يترأس أيضا فريق عمل الطب الرياضى/ العمليات الخاصة للمباريات في كرة القدم الاحترافية «فى حالتين استوجب الأمر نقل لاعبين إلى المستشفى لتلقى العلاج، لكن لحسن الحظ خرج اللاعبان من المستشفى بعد أيام قليلة».

وأكد ماير أنه نظرا لزيادة اختبارات كورونا وتكرارها لم يكن من الممكن وجود حالات مصابة بالعدوى دون الكشف عنها.