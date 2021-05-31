شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «يويفا» يستبعد الحوار مع ثلاثى دورى «السوبر المتمرد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، استبعاد فكرة الدخول في حوار مع ناديى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالى، مثلث دورى السوبر الأوروبى، واصفا إياها بالمتمردين، حسب وصفه.

وقال تشيفرين، في تصريحات لشبكة «سكاى سبورتس» الأوروبية: «كان من الصعب إدارة أول 48 ساعة بعد الإعلان عن البطولة، لأننا لم نكن نعرف ما كان يحدث، ثم انحاز مجتمع كرة القدم الأوروبى على الفور إلى جانب واحد، كان هناك تحرك كبير ضد المشروع».

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وأضاف رئيس الاتحاد الأوروبى: «فى رأيى تحرك ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لا معنى له، لا يوجد حوار، هم فقط يرسلون رسائل رسمية، لن يكون هناك شلل في كرة القدم».

وشدد تشيفرين: «هذه ثلاثة أندية ولسنا خائفين، ما يثير سعادتى هو أن الأندية الثلاثة لاتزال علانية جزءا من الدوريات المحلية، وترسل رسائل تطلب اللعب في دورى الأبطال».

وفيما يتعلق بالعقوبات المحتملة قال رئيس الاتحاد الأوروبى: «لجنتنا التأديبية مستقلة عندما تعمل في قضية لا أتواصل معها، ولا توجد تقارير، ولا يمكننى التعليق».

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وتابع تشيفرين: «لا أعرف ما إذا كان سيتم فرض عقوبات على الأندية الثلاثة من عدمه وما إذا كان نابولى سيكون بديلا ليوفنتوس في دورى أبطال أوروبا من عدمه».

وقرر الاتحاد الأوروبى، في وقت سابق، إحالة ناديى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالى إلى لجنة التأديب، بسبب مشروع دورى السوبر الأوروبى الذي فشل انطلاقه، بعد تراجع عدة أندية، من بينها الإنجليزية بالكامل، بسبب موجة الغضب التي انتابت الجماهير فور الإعلان عنه.

ووفقًا للاتحاد الأوروبى جاء البيان كالتالى: «عقب التحقيق الذي أجراه مفتشو الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بمشروع دورى السوبر الأوروبى، تم فتح إجراءات تأديبية ضد ريال وبرشلونة ويوفنتوس بسبب انتهاك محتمل للإطار القانونى للاتحاد الأوروبى لكرة القدم».