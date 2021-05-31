شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «حكيمى» يكشف حقيقة المفاوضات مع «سان جيرمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال النجم المغربى أشرف حكيمى، لاعب إنتر ميلان، عن حقيقة وجود مفاوضات من جانب باريس سان جيرمان الفرنسى، من أجل التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وترددت أنباء قوية مؤخرا عن اقتراب حكيمى من الانتقال إلى النادى الفرنسى، مقابل 60 مليون يورو، بعد موسم واحد فقط مع إنتر ميلان، وذلك فى ظل الأزمة المالية التى يعانيها النيراتزورى.

وقال كامانو، فى تصريحات نقلها موقع «فوتبول إيطاليا»: «حكيمى، أفضل لاعب فى أوروبا فى مركزه، وهذا سبب ارتباط اسمه بأكثر من ناد».

وأضاف: «حكيمى لديه أربع سنوات متبقية فى عقده مع إنتر ميلان، وأريد أن أوضح أننى لم أتحدث إلى أى نادٍ آخر».

وتابع: «الآن نحن هادئون، حكيمى انضم لفريقه الوطنى، ولديه عقد طويل الأمد مع إنتر.. أود شكر جميع مشجعى إنتر، الذين يرسلون له رسائل هذه الأيام».

يذكر أن إنتر ميلان يسعى لبيع عدد من نجومه، من أجل مواجهة أزمته المالية، وهو ما دفع المدرب أنطونيو كونتى للرحيل.