شكرا لقرائتكم خبر عن «مانشستر يونايتد» يسعى لحسم صفقة «سانشو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى للتعاقد مع جادون سانشو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى بوروسيا دورتموند الألمانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت صحيفة «ميرور»، الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد بدأ العمل بالفعل على تعزيز الفريق الموسم المقبل في أعقاب خسارتهم الأخيرة في نهائى الدورى الأوروبى ضد فياريال الإسبانى، حيث يهدف سولشاير إلى تحقيق الألقاب الموسم المقبل.

وأضافت أن مانشستر يونايتد يعلم جيدا رغبة دورتموند في تخفيض سعر سانشو، هذا الصيف، من أجل التخلص منه، وقد يتراجع سعره إلى 75 مليون إسترلينى، بعد أن بلغ 108 ملايين إسترلينى الصيف الماضى. وأشارت الصحيفة إلى أن سولشاير يعتبر سانشو القطعة الناقصة في خط هجوم الشياطين الحمر، والذى يمكن من خلاله المساعدة على المنافسة على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز الموسم المقبل.

وكان المدير الرياضى لدورتموند مايكل زورك كشف، مؤخرًا، أن سانشو لديه «اتفاق جنتلمان» على الرحيل في نهاية الموسم، حيث قال زورك لصحيفة ARD الألمانية: «لقد حصلنا بالفعل على اتفاق مع جادون، العام الماضى، بأنه يمكنه الرحيل في ظل ظروف معينة».