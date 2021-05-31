شكرا لقرائتكم خبر عن خطة «مانشستر سيتى» لضم «هارى كين» و«جريليش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينوى مسؤولو نادى مانشستر سيتى الإنجليزى، التخلى عن أحد لاعبيه المعارين، ضمن خطته لتمويل الصفقات الجديدة، بهدف تعزيز صفوف الفريق للموسم الجديد.

ويهدف فريق المدرب الإسبانى بيب جوارديولا لضم نجم توتنهام هارى كين وقائد أستون فيلا جاك جريليش، لكنه يحتاج لمصادر دخل إضافية لتحقيق أمنيته.

وذكرت صحيفة «ديلى ميل» أن نية مانشستر سيتى تتجه لبيع مهاجمه الألمانى لوكاس نميشا الذى كان معارا فى الموسم المنصرم إلى أندرلخت البلجيكى.

وسجل نميشا مع أندرلخت 20 هدفا، وهو لاعب فى صفوف منتخب ألمانيا تحت 21 عاما، علما بأنه قضى فترات إعارة سابقة مع بريستون وميدلسبره وفولفسبورج.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتى سيستمع للعروض المقدمة للتخلى عن اللاعب، علما بأنه يقدر قيمته بـ7 ملايين جنيه إسترلينى، مع تبقى عام واحد فقط فى عقده.

وأشارت إلى أن السيتى يتطلع أيضًا للتخلى عن لاعبه جاك هاريسون الذى لعب فى المواسم الثلاثة الأخيرة لصالح ليدز يونايتد، مقابل 15 مليون جنيه إسترلينى.