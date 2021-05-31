شكرا لقرائتكم خبر عن «دوناروما» يوافق على تخفيض راتبه للانتقال إلى «يوفنتوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق جانلويجى دوناروما، حارس مرمى ميلان الإيطالى، على تخفيض قيمة راتبه لإتمام الانتقال إلى صفوف فريق يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد انتهاء تعاقده مع الروسونيرى بنهاية الموسم المنقضى.

وذكرت «كورييرى ديلو سبورت»، الإيطالية، أن دوناروما وافق على الحصول على 6 ملايين يورو في الموسم الواحد، وهو نفس الراتب الذي كان يحصل عليه في ميلان الموسم المنتهى.

وأضافت أن دوناروما فجر مفاجأة بالموافقة على الراتب، بالرغم من أنه سبق أن رفض عرضاً أكبر من ميلان لتجديد تعاقده بقيمة 8 ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن دوناروما قد دخل اهتمامات عدة أندية أوروبية كبرى، من بينها برشلونة الاسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسى، للحصول على خدماته، خاصة أن الحارس بات حرًّا.

وشدد التقرير على أن مينو رايولا، وكيل أعمال الحارس، التقى مع بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، لمناقشة انتقال دوناروما، وكذلك لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا.