شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات «يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» التي تستضيفها 11 دولة داخل القارة العجوز في 11 مدينة، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 11 يوليو المقبلين.



وقرر «ويفا» إقامة البطولة في 11 دولة، احتفالاً بمرور 60 عاماً على تنظيم المسابقة، وكان من المفترض إقامة البطولة خلال الفترة خلال الفترة 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020، ولكن تم تأجيلها لمدة عام كامل، بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وستكون هذه هي النسخة الثانية التي سيشارك فيها 24 منتخباً بعد بطولة فرنسا 2016، وتم تقسيم الـ24ـ منتخبًا على 6 مجموعات، كل مجموعة بها 4 فرق يصعد متصدرها ووصيفها لدور الـ16، ثم يلحق بأصحاب المراكز الأولى والثانية أفضل 4 منتخبات حققوا المركز الثالث، ثم تتنافس هذه الفرق الـ16 بطريقة إقصائية حتى النهائي.

وتضم المجموعة الأولى كل من إيطاليا وتركيا وويلز وسويسرا، بينما تضم المجموعة الثانية كل من بلجيكا وفنلندا وروسيا والدنمارك.

ويتواجد في المجموعة الثالثة أوكرانيا وهولندا والنمسا، ومقدونيا الشمالية، ويتواجد في المجموعة الرابعة كل من إنجلترا وكرواتيا والتشيك وأسكتلندا.

وفى المجموعة الخامسة إسبانيا والسويد وبولندا، وسلوفاكيا، في حين تضم المجموعة السادسة كلا من ألمانيا وفرنسا والبرتغال والمجر.

وتستعرض لكم «المصري اليوم» في السطور التالية مواعيد مباريات البطولة التي ستنطلق 11 يونيو المقبل:-

تركيا – إيطاليا، 11 يونيو..9 مساء.. استاد أوليمبيكو روما..الجولة الأولى من المجموعة الأولى

ويلز – سويسرا، 12 يونيو..3 عصرا..استاد باكو الأوليمبي.. الجولة الأولى من المجموعة الأولى



الدنمارك – فنلندا، 12 يونيو.. 6 مساء.. استاد باركين، كوبنهاجن.. الجولة الأولى من المجموعة الثانية

بلجيكا – روسيا، 12 يونيو.. 9 مساء.. استاد سان بطرسبرج.. الجولة الأولى من المجموعة الثانية

إنجلترا – روسيا،13 يونيو..3 عصرا.. استاد ويمبلي.. الجولة الأولى من المجموعة الرابعة

النمسا- مقدونيا الشمالية..13 يونيو.. 6 مساء.. أرينا ناشيونال، بوخارست.. الجولة الأولى من المجموعة الثالثة

هولندا – أوكرانيا..13 يونيو 9 مساء..كرويف أرينا.. الجولة الأولى من المجموعة الثالثة

اسكتلندا – التشيك..14 يونيو.. 3 عصرا، هامبدين بارك، جلاسكو.. الجولة الأولى من المجموعة الرابعة

بولندا – سلوفاكيا..14 يونيو.. 6 مساء، استاد سان بطرسبرج.. الجولة الأولى من المجموعة الخامسة

إسبانيا – السويد..14 يونيو..9 مساء، لا كارتوخا، إشبيلية.. الجولة الأولى من المجموعة الخامسة

المجر – البرتغال..15 يونيو.. 6 مساء، بوشكاش أرينا، بودابست.. الجولة الأولى من المجموعة السادسة

فرنسا – ألمانيا..15 يونيو.. 9 مساء، ميونخ أرينا.. الجولة الأولى من المجموعة السادسة

فنلندا – روسيا.. 16 يونيو ..3 عصرا،سان بطرسبرج.. الجولة الثانية من المجموعة الثانية

تركيا- ويلز..16يونيو.. 6 مساء، استاد باكو الأوليمبي.. الجولة الثانية من المجموعة الأولى

إيطاليا – سويسرا..16 يونيو.. 9 مساء، أوليمبيكو، روما.. الجولة الثانية من المجموعة الأولى

أوكرانيا- مقدونيا الشمالية.. 17 يونيو.. 3 عصرا، أرينا ناشيونالا، بوخارست.. الجولة الثانية من المجموعة الثالثة

الدنمارك – بلجيكا.. 17 يونيو.. 6 مساء.. استاد باركين، كوبنهاجن.. الجولة الثانية من المجموعة الثانية

هولندا – النمسا.. 17 يونيو.. 9 مساء، يوهان كرويف أرينا، أمستردام.. الجولة الثانية من المجموعة الثالثة

السويد – سلوفاكيا.. 18 يونيو 3 عصرا..استاد سان بطرسبرج.. الجولة الثانية من المجموعة الخامسة

كرواتيا – التشيك.. 18 يونيو.. 6 مساء..هامبدن بارك، جلاسكو.. الجولة الثانية من المجموعة الرابعة

إنجلترا – اسكتلندا.. 18 يونيو.. 9 مساء..استاد ويمبلي، لندن.. الجولة الثانية من المجموعة الرابعة

المجر – فرنسا..19 يونيو.. 3 عصرا..بوشكاش أرينا، بودابست..الجولة الثانية من المجموعة السادسة

البرتغال – ألمانيا..19 يونيو.. 6 مساء..ميونخ أرينا.. الجولة الثانية من المجموعة السادسة

إسبانيا – بولندا..19 يونيو..9 مساء.. لا كارتوخا، إشبيلية.. الجولة الثانية من المجموعة الخامسة

إيطاليا – ويلز،20 يونيو..6 مساء..أوليمبيكو، روما.. الجولة الثالثة من المجموعة الأولى

سويسرا – تركيا،20 يونيو، 6 مساء، استاد باكو الأوليمبي.. الجولة الثالثة من المجموعة الأولى

أوكرانيا – النمسا..21 يونيو.. 6 مساء..أرينا ناشيونالا، بوخارست.. الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة

مقدونيا الشمالية ،هولندا،21 يونيو، 6 مساء، يوهان كرويف أرينا، أمستردام.. الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة

فنلندا – بلجيكا..21 يونيو..9 مساء، استاد سان بطرسبرج.. الجولة الثالثة من المجموعة الثانية

روسيا – الدنمارك..21 يونيو 9 مساء.. استاد باركين، كوبنهاجن..الجولة الثالثة من المجموعة الثانية

التشيك – إنجلترا..22 يونيو..9 مساء.. استاد ويمبلي، لندن.. الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة

كرواتيا – اسكتلندا.. 22 يونيو.. 9 مساء.. هامبدن بارك، جلاسكو.. الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة

السويد – بولندا..23 يونيو ..6 مساء، استاد سان بطرسبرج..الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة

سلوفاكيا – إسبانيا.. 23 يونيو.. 6 مساء..لا كارتوخا، إشبيلية..الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة

ألمانيا – المجر..23 يونيو.. 9 مساء.. ميونخ أرينا..الجولة الثالثة من المجموعة السادسة

البرتغال – فرنسا.. 23 يونيو.. 9 مساء، بوشكاش أرينا، بودابست.. الجولة الثالثة من المجموعة السادسة

مباريات دور الـ16

المباراة الأولى لدور 16.. يونيو 2021 يوهان كرويف أرينا، أمستردام

المباراة الثانية لدور 16.. يونيو 2021 استاد ويمبلي، لندن

المباراة الثالثة لدور 16.. يونيو 2021 بوشكاش أرينا، بودابست

المباراة الرابعة لدور 16.. يونيو 2021 سان ماميس، بلباو

المباراة الخامسة لدور 16.. يونيو 2021 استاد باركين، كوبنهاجن

المباراة السادسة لدور 16.. يونيو 2021 أرينا ناشيونالا، بوخارست

المباراة السابعة لدور 16.. يونيو 2021 دابلن أرينا

المباراة الثامنة لدور 16.. يونيو 2021 هامبدن بارك، جلاسكو



دور الثمانية



ربع النهائي 1.. يوليو 2021 استاد سان بطرسبرج

ربع النهائي 2 .. يوليو 2021..ميونخ أرينا

ربع النهائي 3 .. يوليو 2021 «استاد باكو الأوليمبي»

ربع النهائي 4.. يوليو 2021.. استاد أوليمبيكو روما

الدور قبل النهائي

نصف النهائي 1.. يوليو 2021 استاد ويمبلي، لندن

نصف النهائي 2.. يوليو 2021 استاد ويمبلي، لندن

المباراة النهائية.. 11 يوليو 2021 .. استاد ويمبلي، لندن