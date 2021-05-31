شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا. . أجويرو ينضم الى برشلونة الإسباني بـشرط جزائي 100 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الإسباني عن انضمام المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشتسر سيتي السابق، الذي رحل نهاية الموسم الماضية 2020-2021 2021 بعد الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي وكأس كاراباو قبل خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووقع أجويرو عقدًا مع النادي الكتالوني ممتد حتى موسم 2022-2023 بشرط جزائي قدر بمبلغ 100 مليون يورو في صفقة انتقال حر.

وسيتم الإعلان عن تفاصل الصفقة اليوم خلال مؤتمر صحفي.