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رسميًا. . أجويرو ينضم الى برشلونة الإسباني بـشرط جزائي 100 مليون يورو

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الإسباني عن انضمام المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشتسر سيتي السابق، الذي رحل نهاية الموسم الماضية 2020-2021 2021 بعد الفوز ببطولة وكأس كاراباو قبل خسارة نهائي .

ووقع أجويرو عقدًا مع النادي الكتالوني ممتد حتى موسم 2022-2023 بشرط جزائي قدر بمبلغ 100 مليون يورو في صفقة انتقال حر.

وسيتم الإعلان عن تفاصل الصفقة اليوم خلال مؤتمر صحفي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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