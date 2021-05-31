شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يكشف عن أزمة مع المنتخب الأوليمبي بعد تأجيل نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي كواليس اجتماع اتحاد الكرة مع الاندية واكد إن ناديه رأى أن لجنة إدارة اتحاد الكرة هي الأعلم بادارة شؤون الكرة المصرية الفترة الحالية خصوصا في ظل ضغط المباريات

وقال: الكل أدلى برأيه، ولكن ليس هناك قرار حاسم بعد وهناك الكثير من الأمور متوقفة على مشوار منتخب مصر في الأولمبياد .

وأكمل «اتحاد الكرة طرح رؤيته، ولكن لدينا جوانب فنية وإدارية يجب دراستها قبل طرح رؤية الأهلي».

وكشف «نركز الآن على نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ونأمل في الوصول لنهائي البطولة يوم 27 يوليو.

ترحيل النهائي لمدة 10 أيام سيجعلنا نتحدث مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي للتنسيق معه.

ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري بـ 41 نقطة من 19 مباراة، ولعب 6 نقاط أقل من المتصدر الزمالك صاحب الـ 55 نقطة.