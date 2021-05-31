شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق لرضا شحاتة: ليه مش بتلعب كل المباريات بهذه القوة والحماس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة خلال مباراة الزمالك.

وكان الزمالك تعادل سلبيًا مع الجونة، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، على ستاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"الجونة قدم مباراة قوية للغاية أمام نادي الزمالك، وحقق هدفه من المباراة"، مؤكدًا :"التعادل بالنسبة للجونة مكسب".

ووجه محمد صديق رسالة إلى رضا شحاتة، المدير الفني للجونة قائلاً :"أنت ليه مش بتلعب كل المباريات في الدوري بهذه القوة والحماس"، مضيفًا :" تابعت الجونة في المباريات الماضية، لم يكن هذا الحماس".