شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكر وزير الرياضة واتحاد السلة والأوليمبية والأهلى على تهنئة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تهنئة مجلس ادارة النادي الأهلي ببالغ الحفاوة من أجل إعلاء الروح الرياضية بما يخدم الرياضة المصرية.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد هنأ الزمالك ببطولة إفريقيا للسلة .

وجاء في التهنئة أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، يتقدم بخالص التهاني إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد الفوز ببطولة إفريقيا لكرة السلة.. إذ يتمنى مجلس إدارة الأهلي دوام العلاقة الطيبة مع كل الأندية الشقيقة، بما يخدم الرياضة المصرية والمصلحة العليا للوطن.‎

كما تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تهنئة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لنادي الزمالك بعد تتويجه ببطولة إفريقيا للأندية ابطال كرة السلة ببالغ الحفاوة والتقدير.

وكان وزير الشباب والرياضة قد أعرب عن سعادته بالإنجاز الذي حققه نادي الزمالك في مباراة النهائي بعد تغلبه على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 76-63، ليحصد لقب البطولة.. مثنيا على الأداء الرجولي الذي أدى به نادي الزمالك خلال البطولة، وتفوقه على باقي الفرق، متمنيا دوام التوفيق ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية المختلفة.

كما تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التهنئة من مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب لحصول الفريق الأول لكرة السلة على لقب البطولة الإفريقية للأندية الأبطال .. ببالغ الحفاوة والتقدير.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية في تهنئته للزمالك أن الفارس الأبيض قدم أداء مميزا للغاية في البطولة .. كما حرص اللاعبون على تحقيق اللقب ورفع اسم مصر عاليا.

وتقدم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية بالشكر للجهاز الفني واللاعبين ومسئولي الزمالك وكل أسرة كرة السلة بالزمالك بعد إسعاد جماهير الزمالك وأعضاء نادي الزمالك وجماهير مصر بهذا اللقب ورفع اسم مصر عاليا في كل المحافل الدولية.

كما تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التهنئة من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة بعد تتويج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي ببطولة إفريقيا للأندية .. ببالغ الحفاوة والتقدير.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة السلة بالتهنئة إلى نادي الزمالك بعد الأداء البطولي في المباراة النهائية بعد تغلبه على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 76-63 ليحصد لقب البطولة.

وقال اتحاد السلة أن الزمالك ظهر بشكل يشرف كرة السلة المصرية منذ اليوم الأول بالبطولة التي أقيمت في رواندا وهو ما تمثل في تحقيق الفوز في كافة المباريات بأداء مشرف ونتيجة مستحقة.