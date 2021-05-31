شكرا لقرائتكم خبر عن مجاهد لأندية الممتاز : الدوري سيكتمل .. ونسعى لإنهاء الموسم بمساعدة الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على عزم الاتحاد المصري بمشيئة الله على استكمال الموسم الحالي بمسابقتيه الدوري والكأس، كما أن الاتحاد المصري سيتخذ الإجراءات الخاصة بتكوين رابطة أندية المحترفين فور نهاية الموسم الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد المصري مع ممثلي أندية القسم الأول بحضور محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوي الاتحاد والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية وسيد بخيت رئيس قطاع المسابقات ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام.

تم خلال الاجتماع استعراض المواعيد المقترحة لاستكمال الدوري في ظل ظروف مشاركة المنتخب الأوليمبي في الدورة الأوليمبية وناديي الأهلي وبيراميدز في بطولتي الأندية الإفريقية، وإنه وفق النتائج هناك احتمال لانتهاء الدوري قبل نهاية أغسطس، فيما تبقى احتمالات امتداد الموسم إلى شهر سبتمبر وفق ما تحققه من نتائج على المستوى الخارجي.

من جهتها أبدت الأندية استعدادها للمساعدة في مسعى الاتحاد بإنهاء الدوري مبكرًا من أجل راحة الأطراف كافة في الموسم المقبل، وهو ما عبر عنه صراحة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من أجل الصالح العام، فيما أبدى حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك رغبة ناديه في إضفاء كل أشكال تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وهو الأمر الذي أكد معه مسؤولو الاتحاد حرصهم على الالتزام به.

ودعا الدكتور محمد سلطان إلى ضرورة تسجيل جميع اللاعبين والأجهزة الفنية للحصول على لقاح كورونا لما في ذلك من انتظام المسابقات في الموسم الجديد، مشيرا إلى موافقة وزارة الصحة على إنشاء وحدة تطعيم للرياضيين بعد الانتهاء من تطعيم البعثة الأولمبية المتوجهة إلى طوكيو.