شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يطالب اتحاد الكرة بضغط مبارياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كريم حسن شحاتة مدير الكرة في نادي البنك الأهلي أثناء اجتماع اتحاد الكرة، أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المديرة للاتحاد، قام بـ «توضيح كل الظروف المحيطة بالدوري»، كاشفا عن 3 طلبات من ناديه خلال الاجتماع.

وقال: مجاهد وضع أمامنا الصورة الكاملة بشأن المنتخب الأوليمبي وارتباطاته، ووصول الأهلي وبيراميدز لنصف نهائي البطولتين القاريتين واحتمالية وصولهما للنهائي.

وشرح: «اتحاد الكرة أوضح كيف سيلعب الأهلي مؤجلاته لضمان تكافؤ الفرص مع الزمالك في صراع الصدارة».

وأشار شحاتة إلى أن نادية طالب بأن يعرف جدول مباريات الدورى وأن يكون منتظما.

وقال: نلعب كل 20 يوما وهي فترة طويلة تؤثر على مستوياتنا وطلبنا أن نصل قبل آخر 5 جولات من المسابقة أن تكون كل الفرق لعبت عدد مباريات متساويا.