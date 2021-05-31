شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يختتم معسكره التدريبي بالغردقة ويغادر للقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم ظهر اليوم الاثنين المنتخب الوطني لكرة اليد معسكره التدريبي باحد المنتجعات السياحية الرياضية بمدينة الغردقة والذي امتد منذ ١٨ من مايو الجاري و٦ادرت البعثة مدينة الغردقة للقاهرة.

وسيخوض منتخب مصر عددا من المباريات الودية استعدادًا للأوليمبياد، حيث يلتقي نظيره الإسباني يوم 26 يونيو ومنتخب كرواتيا 29 يونيو، وبعدها يغادر لفرنسا للعب مع المنتخب الفرنسي يوم 5 يوليو، ثم يغادر بعدها إلى ألمانيا للعب مع منتخب البرازيل يوم 9 ومنتخب ألمانيا 10 يوليو وهي آخر المباريات الودية، استعدادًا للأوليمبياد.

وتم تنظيم رحلة بحرية ترفيهية إلى محمية جزيرة الجفتون على متن احد اللنشات السياحية للاعبي المنتخب والحهاز الفني والاداري وذلك بعيداعن التدريبات البدنيةالشاقة التي يؤديها المنتخب الوطني لكرة اليد وترفيهاعن اللاعبين استعداد لاوليمبياد طوكيو الصيف الحالي.

وحرص روبيرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني،على الاطمئنان على رفع المعدل البدني للاعبين خلال الأيام الماضية بمعسكره في احدي منتجعات مدينة الغردقة بعد أن اكتفى بتدريبات استشفائية طوال الفترة الماضية، تجنبا لتعرض اللاعبين للإجهاد خلال فترة المعسكر.

وقد أبدى اللاعبون والمدير الفنى الآسبانى أعجابهم الشديد بالرحلة والآننشطة البحرية المميزة كالغطس والسنوركلينج ..واشاد المدرب الآسبانى روبرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر لكرة اليد والحاصل على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام ٢۰١٩ بالآجراءات الاحترازية المتبعة داخل معسكر المنتخب باحد المنتجعات السياحية الشهيرة بالغردقة والآجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا .

وقد أشاد المدرب الآسبانى روبرتو جارسيا بأستعدادات المنتجع من توفير كل الآجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتخصيص مطعم خاص للبعثة داخل الفندق وكذا لتوفير كل سبل الراحة والنجاح لمعسكر المنتخب بمدينة الغردقة

و حرصت إدارة فندق إقامة فراعنة اليد على توفير كافة أجواء الهددوء والراحة للفريق لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل الانخراط في فترة الإستعدادات القوية الايام الماضية

، وأكد محمد عيد سليمان مدير تسويق فندق إقامة المنتخب بالغردقة انه تم توفير كافة الإمكانيات لخدمة وتسهيل سبل راحة الفريق منذ وصولهم والرحلة البحرية تنفيذا لرغبة الجهاز الفنى بالترفيه عن اللاعبين.

وزار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد في معسكرهم التدريبى المقام بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

واطمأن الوزير على كافة التجهيزات والاستعدادات المتعلقة بتنفيذ البرنامج التدريبى المخصص من قبل الاتحاد المصري لكرة اليد للاعبين، وتقديم الدعم والمؤازرة لهم في إطار الاستعداد لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل