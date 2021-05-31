شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الفجيرة يستقبل بطلي العالم الشراري المطروشي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري، بطلي العالم عبدالله الشراري وجاسم المطروشي الفائزين في البطولة العالمية لأصحاب الهمم لمصارعة الذراعين وألعاب القوى ورفع الأثقال.

استمع سموه خلال اللقاء إلى إنجازات البطلين، وهما مدربان وحكمان دوليان معتمدان في البطولات العالمية، ومشاركاتهما في المسابقات الدولية والفوز بميداليات ذهبية تضاف إلى نجاحات أبناء الإمارات من فئة أصحاب الهمم وتعزز مكانة الدولة في المجال الرياضي على مستوى العالم.

وأهدى البطلان الميداليات الذهبية لسموه تقديراً لدعمه واهتمامه بأصحاب الإنجازات الرياضية.

وتمنى سموه لهما التوفيق في مشاركاتهما المقبلة في بطولة العالم الرسمية المقررة إقامتها في الولايات المتحدة سبتمبر المقبل، مؤكداً دعمه المستمر للرياضيين من فئة أصحاب الهمم.

وجرى استعراض خطة إنشاء نادي الفجيرة لأصحاب الهمم الذي يهدف إلى تلبية احتياجات هذه الفئة من الناحية الرياضية والاجتماعية والنفسية، إضافة إلى توفير نشاطات متنوعة يقدمها اختصاصيون ومدربون بما يسهم في توفير الدعم الكامل لفئة أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع بشكل فعال.

وتقدم عبدالله الشراري وجاسم المطروشي بالشكر إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه ومتابعته للرياضيين في إمارة الفجيرة، مؤكدين سعيهما الدائم لتمثيل الدولة في المحافل الرياضية الدولية وتحقيق مكاسب وإنجازات مشرفة. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.