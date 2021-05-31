شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تحتضن "كوبا أمريكا" بعد استبعاد كولومبيا والأرجنتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساوباولو - رويترز

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) الاثنين، نقل منافسات كأس كوبا أمريكا إلى البرازيل، ليبث الحياة في البطولة المقرر انطلاقها في 13 يونيو/حزيران.

واستبعد الكونميبول الأرجنتين من استضافة البطولة قبل أقل من أسبوعين على انطلاقها في ظل معاناتها من ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19.

وبعد عشرة أيام من شطب كولومبيا كبلد مضيّف شريك، حان دور الأرجنتين لتكون محط قرار «كونميبول» باستبعادها عن تنظيم بطولة كوبا أمريكا المؤجلة أصلاً من عام 2020 بسبب الجائحة العالمية، على غرار بطولات عدة، مثل كأس أوروبا، وأولمبياد طوكيو.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في تغريدة على «تويتر»، أن «كونميبول يُعلم أنه نظراً للظروف الحالية، قرّر تعليق تنظيم كوبا أمريكا في الأرجنتين».

وفي غضون أسبوع تقريباً، خسر «كونميبول» خدمات الدولتين الشريكتين في تنظيم البطولة، إذ صرف الاتحاد النظر عن كولومبيا بسبب الاحتجاجات الشعبية المطلبية العنيفة التي خلفت عشرات القتلى، والآن الأرجنتين التي باتت ضحية موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا.