شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري السعودي يسدل الستار بتتويج الهلال وهبوط القادسية والوحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أسدل الستار على الموسم الكروي في السعودية، وتوج الهلال رسمياً باللقب السابع عشر في تاريخه والثاني توالياً، بينما قفز الشباب والاتحاد للوصافة والمركز الثالث بعد رحلة ابتعاد في الموسم الأخيرة، وعلى غير المنتظر تراجع النصر والأهلي للمركزين السادس والثامن، وفي لحظة الألم هبط الثلاثي العين والقادسية والوحدة إلى دوري الدرجة الأولى.

ليلة ختامية كانت مثيرة بكل فصولها، فعلى صعيد التتويج قام الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة بتسليم الهلال كأس الدوري ضمن احتفالية تاريخية على ملعب الملك فهد الدولي أعقبت نهاية مباراة الهلال والفيصلي بفوز الأول 3-2.

ووقع الشباب صك هبوط الوحدة بثلاثية نظيفة ضمن معها الليث الوصافة وبطاقة مباشرة إلى نسخة 2022 من دوري أبطال آسيا.

واستطاع الاتحاد العودة بنقاط مباراته أمام مضيفه النصر بعد فوزه 2-1 في لقاء مثير شهد إضاعة نور الدين أمرابط وفهد المولد لضربتي جزاء وحالة طرد بحق مهاجم الاتحاد عبد الرحمن العبود،وفقد النصر في أخر ربع ساعة من المباراة مركزين ليعود للمركز السادس.

وواصل ضمك انتفاضته فهزم التعاون 2-0 ليبقى في الدوري للموسم الثاني على التوالي من الجولة الأخيرة، أما التعاون فاستفاد من هزيمة النصر ليبقى رابعاً، وفقد القادسية تتويج موسمه الجيد في غمضة عين عندما قبل التعادل 1-1 مع أبها رغم تقدمه لينجو الأخير ويهبط بنو قادس بعد موسم جيد مع المدرب التونسي يوسف المناعي.

غوميز وفرحة الكأس

من جهته، استغل الباطن الفرصة الأخيرة ليبقى عندما فاز بصعوبة على العين 4-3، وجاء التعادل 2-2 بين الفتح والرائد ليكون بمثابة طوق النجاة للأخير.

وإكمالاً لموسمه المتواضع خسر أهلي جدة من الاتفاق 1-2 ليصعد الفريق الشرقاوي للمركز الخامس في انتصار معنوي كبير للمدرب السعودي الوحيد في الدوري خالد العطوي.

على الصعيد الفردي، نجح الفرنسي بافتيمبي غوميز في احراز لقب هداف الدوري برصيد 24 هدفاً متقدماً بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه الأرجنتيني زيلايا مهاجم ضمك.

أما ابطال الموسم فهم: الفيصلي "كأس الملك " والهلال "الدوري" والنصر "السوبر".

وبين فرحة تتويج وحسرة موسم وألم هبوط تباينت ردود الفعل في كل الاتجاهات، ففي الهلال الأفراح تدوم، والزعماء يعوضون الأداء باللقب وهو الأهم بعد موسم صعب، أما الشباب والاتحاد فبكل المقاييس موسمهم ناجحهم، وفي النصر غصة يتبادلها مدرج العالمي وتدرس الحالة إدارة النادي والحال ينطبق على الأهلي.

في المراكز المتأخرة عاد العين والقادسية مجدداً إلى الدرجة الأولى، ولحق بهما الوحدة وسط اتهامات متناثرة داخل البيت الجداوي عن المتسبب.

احتفالية كاريلو

وأكد انمار الحائلي رئيس اتحاد جدة أن موسم ناديه كان ناجحاً لكنه رفض التنبؤ بالمستقبل وأكد أنه سيتريث قبل اتخاذ القرارات، وأضاف: "لو كنا نمتلك ربع ما يمتلكه بعض الأندية من المال لكنا أبطالاً"، ولم يكشف رئيس الاتحاد عن مصير مدرب الفريق كاريلي لكن الأخير أكد أن جاهز للتجديد.

في الجانب الأخر تسربت أنباء عن رحيل حامد البلوي مدير الإدارة التنفيذية لكرة القدم الاتحادية،وهو المعروف بأنه الرجل القوي في المنظومة الكروية.

في النصر اسدل الستار عن رحلة لاعب الوسط يحي الشهري مع الفريق العاصمي بعد انتهاء عقده دون نوايا بالتجديد،وتأكد رحيل الحارس الأسترالي برادلي جونز الذي خاض أخر مباراة أمام الاتحاد،وسيرافقه المدافع البرازيلي مايكون،لكن مصير نور الدين أمرابط لا يزال مجهولا.

وطالبت جماهير النصر إدارة ناديها بإعادة النظر في تقييم المدرب مانومينيز بعد 10 مباريات تحت قيادته، فاز النصر في 6 منها وخسر مباراتين وتعادل بمثلها.

إلى ذلك منحت الأندية لاعبيها إجازة تتراوح بين 30-45 يوما قبل العودة من جديد للتدريبات استعداداً للموسم المقبل ورحلة بحث جديدة عن الجديد.