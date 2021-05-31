شكرا لقرائتكم خبر عن هنري يعود لمنتخب بلجيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عودة الفرنسي تيري هنري أسطورة أرسنال إلى العمل مساعداً لمدرب المنتخب روبرتو مارتينيز في حملة المنتخب لبطولة أمم أوروبا، وكتب الاتحاد على تويتر: «عمل غير منته، نرحب بعودتك تيري هنري في كادر يورو 2020»، وعمل هنري في نادي مونتريال إمباكت الأمريكي فترة قصيرة قبل تركه المنصب في فبراير وكان من المتوقع أن يكون ضمن كادر BBC في تغطية البطولة وتحليل المباريات هذا الصيف، لكنه قال: «بحزن كبير أقول إنني لن أكون مع فريق الشبكة الرائع من الأصدقاء في الصيف، من المستحيل رفض فرصة العودة لمنتخب بلجيكا».

وتلعب بلجيكا، التي ستفتقد نجمها كيفن دي بروين غالباً بسبب كسر في عظام الوجه، في مجموعة تضم روسيا وفنلندا والدنمارك وتبدأ حملتها أمام روسيا في ال12 من يونيو.