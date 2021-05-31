"كوبا أمريكا" بلا مستضيف قبل أقل من أسبوعين من انطلاقها

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أصبحت دورة 2021 من بطولة "كوبا أمريكا" بلا بلد مضيف قبل أقل من أسبوعين على موعد انطلاقها، وذلك بعد سحب ملف التنظيم من الأرجنتين.

وكان من المقرر أن تشترك الأرجنتين في استضافة البطولة مع كولومبيا التي استُبعدت بالفعل يوم 20 مايو/ أيار بعد احتجاجات شهدتها البلاد.

وقال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إن تنظيم الدورة سُحب من الأرجنتين بسبب "الظروف الحالية".

وتشهد البلاد حاليا زيادة حادة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

وفي الآونة الأخيرة، تزايد الاعتراض على إقامة الدورة داخل الحكومة الأرجنتينية وخارجها. وقال لويس سواريز مهاجم منتخب أوروغواي الجمعة في مؤتمر صحفي إن الأولوية "لابد أن تكون لصحة الناس".

وقال اتحاد أمريكا الجنوبية إنه يدرس حاليا عروض دول عبرت عن استعدادها لاستضافة الدورة، التي يفترض أن تنطلق يوم 13 يونيو/ حزيران، وتنتهي يوم 10 يوليو/ تموز، وتشارك فيها 10 منتخبات وطنية.

ويجتمع مكتب الاتحاد الاثنين لاتخاذ قرار بشأن بطولة "كوبا أمريكا"، التي لم تجر في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفاز منتخب البرازيل بالدورة السابقة التي جرت في عام 2019.