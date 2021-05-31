عودة جميع لجان الجبلاية للعمل بعد قرار الحل عدا الانضباط

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة عودة جميع اللجان للعمل فى الجبلاية بعد قرار الحل الذى تم الإعلان عنه مؤخرا. وشهدت الأيام الماضية عودة جميع اللجان للعمل بما فيها اللجنة الطبية بالجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان، بينما ترفض الجبلاية عودة لجنة الانضباط أو إعادة تشكيلها حيث تم اسناد صلاحياتها للجنة المسابقات.

وشهد اجتماع اتحاد الكرة اليوم مع ممثلي أندية القسم الأول حضور الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية وسيد بخيت رئيس قطاع المسابقات ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام.

وتم خلال الاجتماع استعراض المواعيد المقترحة لاستكمال الدوري فى ظل ظروف مشاركة المنتخب الأولمبى فى الدورة الأولمبية وناديي الأهلي وبيراميدز في بطولتي الأندية الأفريقية، وأنه وفق النتائج هناك احتمال لانتهاء الدوري قبل نهاية أغسطس، فيما تبقى احتمالات امتداد الموسم إلى شهر سبتمبر وفق ما تحققه من نتائج على المستوى الخارجي.

من جهتها أبدت الأندية استعدادها للمساعدة في مسعى الاتحاد بإنهاء الدوري مبكرًا من أجل راحة الأطراف كافة في الموسم المقبل، وهو ما عبر عنه صراحة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من اجل الصالح العام، فيما أبدى حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك رغبة ناديه في اضفاء كل أشكال تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وهو الأمر الذي أكد معه مسئولو الاتحاد حرصهم على الالتزام به.