شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: الأهلى وافق على أى مقترح لمؤجلات الدورى.. ولا إلغاء المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم حسن شحاتة، ممثل نادى البنك الأهلى فى اجتماع الأندية مع الجبلاية، عن موعد نهاية مسابقة الدورى العام فى الموسم الجارى، طبقاً لما دار داخل اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية والذى أقيم اليوم فى الجبلاية.

وقال كريم حسن شحاتة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "الأهلى موافق على أى حاجة لاتحاد الكرة وسيلعب فى أى وقت بالنسبة للمؤجلات".

وأضاف كريم شحاتة، "نهاية الدورى آخر أغسطس وأول سبتمبر ومفيش إلغاء الدوري".

وشهد اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدورى الممتاز مناقشة عدد من الملفات، أهمها شكل الدورى فى الموسم المقبل فى ظل ضغط الارتباطات الخاصة بالمنتخب الأول فى شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر ثم بطولة أمم أفريقيا فى يناير 2022، ثم كأس العالم فى يونيو 2022 فى حالة التأهل.

كما شهد اجتماع اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة التطرق إلى طلبات بعض الأندية الطالبة بإلغاء مسابقة الدورى هذا الموسم وبدأ الموسم الجديد فى منتصف يونيو أو بداية يوليو المقبل.

فى سياق مختلف، أعلن مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة رسمياً تأجيل مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر، والتى كان مقررا لها الجمعة المقبل لأجل غير مسمى فى دور الـ16 لكأس مصر.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه تم تأجيل مباراة الأهلى وإنبى بعد استدعاء 3 محترفين من الأهلى للانضمام لصفوف منتخبات بلادهم، وهم التونسى على معلول والسنغالى أليو ديانج، و الكونغولى والتر بواليا.