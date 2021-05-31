شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لسلة الأهلى قبل مواجهة الاتحاد فى نصف نهائي الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق كرة سلة الأهلى بقيادة ماريو بالما الدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى فى مباريات نصف نهائى دورى السوبر "Best of 5 "، وتقام المباراة بصالة برج العرب بالإسكندرية .

ويلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى الأحد المقبل فى قبل نهائى الدورى والذى يقام فى الفترة من 6 إلى 14 يونيو، كما يلتقى فى نفس الفترة الجزيرة مع الزمالك حيث صعد الرباعى إلى منافسات الدور نصف النهائي.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد مباريات الدور النهائي، على أن تقام فى الفترة من 20 إلى 28 يونيو بصالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وتوج الأهلى ببطولة دورى المرتبط، خلال ديسمبر الماضى، بينما توج الاتحاد السكندرى ببطولة كأس مصرمارس الماضى على حساب الفريق الأحمر .