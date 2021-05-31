شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سلة الزمالك تلبى دعوة السفير المصرى فى رواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك على تلبية دعوة أحمد الأنصارى، سفير جمهورية مصر العربية برواندا، وضم وفد الزمالك كل أفراد البعثة برئاسة طارق السعيد والإسباني أجوستي المدير الفني وياسر عبدالوهاب المدرب العام وسمير جودة المدرب وطبيب الفريق إسلام جمعة وكل أفراد الفريق.

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والتي أقيمت مؤخرا برواندا تحت رعاية NBA، بعد انتصاره في المباراة النهائية على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 76/63 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد.

وحقق الزمالك العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها فى مباريات البطولة السابقة أمام كل من فيروفياروالموزمبيقى، وداونز السنغالى، والبترول الجزائرى، وكاب فيردى الكاميرونى، بالاضافة إلى بترو دى لواندى الأنجولى، حتى التقى مع المنستيرى.

وتضم قائمة الزمالك فى البطولة كلا من أنس أسامة، أحمد ياسر مودى، مصطفى مشعل، عمر هشام، مصطفى كيجو، مهاب ياسر، إسلام سالم، أحمد حاتم، هيثم السحرتى، بالإضافة إلى 4 محترفين، وهم: والتر هودج، ومايكل فاكود، شينميلو اليونج، وملوكو ديابات، ويرأس البعثة طارق سعيد.

ومن المقرر أن تعود البعثة إلى القاهرة قادمة من رواندا فى الخامسة مساء غدًا الثلاثاء، ومن المنتظر ان يكون هناك استقبال من الجماهير للفريق فور وصوله.