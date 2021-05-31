شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستفسر من طبيب الزمالك عن أسباب إصابات حازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، عن أسباب كثرة اصابات حازم إمام ظهير أيمن الفريق، والتى تؤدى لغيابه فى معظم مواجهات الفريق.

وتعرض حازم إمام لإصابة فى العضلة الأمامية خلال مباراة الإسماعيلي فى دور الستة عشر لكأس مصر، والتى فاز بها الزمالك بهدف دون رد، ليغيب حازم عن مواجهة فريقه أمام الجونة التى جمعتهما أمس الأحد فى مسابقة الدورى.

واضطر الخواجة الفرنسى للاعتماد على أحمد عيد فى قيادة الجبهة اليمنى للزمالك أمام الجونة، بسبب إصابة حازم إمام، وإيقاف التونسى حمزة المثلوثى لحصوله على الإنذار الثالث.

وتعجب كارتيرون من كثرة اصابات حازم إمام خاصة وإنها اصابات عضلية، ويحتاج اللاعب لفترة تأهيل طويلة حتى يعود للمشاركة مرة أخرى.

حازم إمام شارك مع الزمالك فى 17 مباراة بمسابقة الدورى، بمعدل 1138 دقيقة، وصنع خلالهما هدفين، وشارك فى 3 مواجهات بدورى أبطال أفريقيا، ومباراتين فى كأس مصر.

وطلب كارتيرون من الدكتور محمد أسامة تقديم تقرير مفصل عن اصابات حازم إمام والسبب وراء كثرتها وطول المدة التى يحتاجها اللاعب للتأهيل والعودة للمشاركة.