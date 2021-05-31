المقاصة: نؤيد إلغاء الدوري.. وكارتيرون يظلم مروان حمدى فى الزمالك

القاهرة - سامية سيد - أكد بكرى سليم، المدير التنفيذى لمصر المقاصة، أنه من الأفضل إلغاء الدورى لعدم تكافؤ الفرص بين الفرق، وقال بكرى سليم فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "المقاصة يؤيد إلغاء الدورى لإقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الفرق".

وأضاف بكرى سليم، "باسم مرسى لاعب سوبر وهيكون هداف الدورى.. وكارتيرون يظلم مروان حمدى بالدفع به فى توقيت غير مناسب، مروان لاعب كبير وهداف المقاصة قبل الانتقال للزمالك".

وقررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة، المقرر لها يوم 4 يونيو المقبل، فى ربع نهائى كأس مصر لأجل غير مسمى.

وجاء قرار اتحاد الكرة استنادا للائحة المسابقات التى تمنع إقامة مباريات فى التوقف الدولى إذا ما تم استدعاء أكثر من لاعبين اثنين دوليين من طرف اللقاء.