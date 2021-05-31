شكرا لقرائتكم خبر عن "الطائرة" يجهز قوائم المنتخبات لإرسالها لوزارة الرياضة للحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى، عن تجهيز قوائم المنتخبات القومية تمهيدا لإرسالها لوزارة الرياضة للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وقال غزلان فى تصريح لـ الخليج 365، إن وزارة الرياضة أرسلت للاتحاد خطابا يفيد بإرسال قوائم المنتخبات من أجل الحصول على لقاح الحماية من فيروس كورونا قبل المشاركة فى أى بطولات.

كما يطبق اتحاد الكرة الطائرة قرارات صارمة على الأندية بالتشديد على الالتزام الإجراءات الاحترازية المشددة مع عدم حضور الجماهير للمنافسات فى ظل ظهور حالات كورونا فى الأندية مؤخرا مما تسبب فى تأجيل عدد من الجولات.

وعمم اتحاد الطائرة على الأندية أن حالات الاشتباه لم تؤجل المباراة، ولكن حالة التأكيد بإصابة واحدة يتم التأجيل، مشيرا إلى أن الفريق حصل على مهلة لتسليم الاتحاد تحاليل باقى اللاعبين لتحديد موعد جديد للقاء.

فيما يدرس مسئولو اتحاد الطائرة عدد من الإجراءات الإحترازية لتطبيقها فى الموسم الجديد وإرسالها للأندية لضرورة الالتزام بها فى الفترة المقبلة.

وقرر اتحاد الطائرة عدم حضور جماهير فى نهائى الدورى المحدد له الأربعاء المقبل على صالة المقاولون العرب فى السادسة مساءً بين الأهلى والزمالك مع تحديد 35 فردا فقط من أسر اللاعبين لكل نادٍ.