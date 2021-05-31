شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينجح فى إنهاء أزمة تسجيل عقود رباعى الفريق قبل انتهاء المهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فى توثيق العقود الجديدة لرباعى الفريق الكروى الأول "محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما ومحمود عبد الرحيم جنش وأحمد فتوح"، خاصة أنه لم يتم توثيق العقود الجديدة لهؤلاء اللاعبين بعدما جددوا فى شهر يناير الماضي.

واشترط اتحاد الكرة على الزمالك سداد ما يقرب من 3 ملايين جنيه، وهى النسبة المستحقة للجبلاية من قيمة عقود رباعي الفريق، حتى يتم توثيق تلك العقود، لا سيما أنه كانت آخر مهلة لتوثيق تلك العقود نهاية شهر مايو الجارى، وفى حال عدم التوثيق سيكون الزمالك مطالباً بتوقيع عقود جديدة مع اللاعبين.

ونجح الزمالك فى إنهاء إجراءات تسجيل عقود رباعى الفريق السبت الماضى 29 مايو الجارى، لتفادى أزمة الحاجة لتوقيع عقود جديدة مع هؤلاء اللاعبين.