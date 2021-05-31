شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينجح فى إنهاء أزمة تسجيل عقود رباعى الفريق قبل انتهاء المهلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فى توثيق العقود الجديدة لرباعى الفريق الكروى الأول "محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما ومحمود عبد الرحيم جنش وأحمد فتوح"، خاصة أنه لم يتم توثيق العقود الجديدة لهؤلاء اللاعبين بعدما جددوا فى شهر يناير الماضي.
واشترط اتحاد الكرة على الزمالك سداد ما يقرب من 3 ملايين جنيه، وهى النسبة المستحقة للجبلاية من قيمة عقود رباعي الفريق، حتى يتم توثيق تلك العقود، لا سيما أنه كانت آخر مهلة لتوثيق تلك العقود نهاية شهر مايو الجارى، وفى حال عدم التوثيق سيكون الزمالك مطالباً بتوقيع عقود جديدة مع اللاعبين.
فى سياق مختلف، أكد حسين السيد، عضو لجنة إدارة نادى الزمالك، أنه طلب من اتحاد الكرة عدم خوض فريقه أى مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز لحين الانتهاء من خوض جميع المؤجلات.
وأضاف حسين السيد، فى تصريحاته عقب اجتماع الأندية فى اتحاد الكرة مساء اليوم، الاثنين، أنه طلب عدم خوض الزمالك أى مباراة لحين الانتهاء من المؤجلات من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق.
ويحتل الزمالك قمة الجدول برصيد 55 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 41 نقطة ويتبقى للفريق الأحمر 6 مباريات مؤجلة، وفى حالة فوز المارد الأحمر بجميع مؤجلاته سيزيد الفارق مع الزمالك إلى 4 نقاط وينتزع القمة.
وحصل فريق الزمالك على راحة لمدة 5 أيام بعد التعادل السلبى مع فريق الجونة، أمس الأحد، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.