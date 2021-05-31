شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مصر تكتسح كوريا الجنوبية 10\0 فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى منتخب مصر الأولمبى مع كوريا الجنوبية فى أولمبياد طوكيو 1964، فى دورالـ16 من البطولة، ونجح الفراعنة فى اكتساح نظيره الكورى بنتيجة 10/0 والتأهل إلى منافسات الدور ربع النهائى من البطولة الأولمبية .

سجل الأهداف للفراعنة كل من مصطفى رياض سداسية، و محمد صديق، ورفعت الفناجيلى، وكمال عتمان ورفعت حسن .

المباراة أقيمت بملعب تشيتشيبونوميا وشهدت حضور ما يزيد عن 16 ألف متفرج، رفعت مصر رصيدها إلى ثلاث نقاط لتبلغ الدور ربع النهائى بفارق الأهداف عن البرازيل التى كانت تحتفظ بنفس الرصيد من النقاط .

ورغم قوة الفراعنة إلا أنهم خسروا فى مباراة المركز الثالث أمام ألمانيا الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتكتفى بالمركز الرابع.

ولم تحقق البعثة المصرية أى ميداليات فى هذه الدورة رغم مشاركتها فى هذا الأولمبياد ببعثة مكونة من 73 رياضيا.