شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الواحد: وادى دجلة يؤيد إلغاء الدوري.. وزيزو أهم لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الواحد، المدرب العام لوادى دجلة، تأييد ناديه لفكرة إلغاء الدورى الممتاز هذا الموسم، وقال محمد عبد الواحد فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أؤيد إلغاء الدورى بعيداً عن موقف دجلة فى الدورى بسبب تخبط مواعيد المباريات وعدم انتظام المسابقة".

وعن الزمالك قال محمد عبد الواحد، "أحمد السيد زيزو دربته فى ليرس وهو أهم لاعب فى الزمالك بالوقت الحالى، وأنتظروا محمد رضا لاعب وادى دجلة يسير على درب محمد محمود نجم الأهلى".

من ناحية أخرى، كشف مصدر بنادى وادى دجلة، أن رحيل التشيلى ماريو سالاس عن القيادة الفنية للفريق، قبل ساعات من لقاء المصرى البورسعيدي جاء بعد جلسة ودية بين الإدارة والمدرب، انتهى بالاتفاق على فسخ العقد بالتراضى بين الطرفين دون تحمل أى طرف منهما لشروط جزائية.

وأضاف المصدر، أن الاتفاق انتهى بين دجلة وسالاس بإقالة المدرب وليست استقالته، موضحا أن قرار الرحيل اتخذته الإدارة مؤخرا، بعد تراجع نتائج الفريق، ومعاناته فى المنطقة المهددة بالهبوط، فى جدول ترتيب الدورى المصري.

وأوضح المصدر أن الإدارة أسندت المهمة الفنية للمدرب العام عبد الباقى جمال، على أن يكون معه محمد عبد الواحد مدربا عاما وأحمد حافظ مدربا مساعدا، مع الإبقاء على باقى أفراد الجهاز الفنى حتى اعلان التشكيل بشكل رسمي.