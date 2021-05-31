شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على تعديل عقد إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على تعديل عقد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الكروى الأول، مع بداية الموسم الكروى الجديد، خاصة أن قيمة عقد اللاعب الحالية لا تتناسب مع إمكانياته وعطائه مع الفريق.

ويحصل إمام عاشور مع الزمالك على راتب سنوى قيمته 800 ألف جنيه، الأمر الذى يضعه فى أقل فئة وسط باقى زملائه بالفريق، ما دفع مسئولى النادى لتعديل عقد اللاعب مع بداية الموسم المقبل.

وانضم عاشور لصفوف الزمالك مطلع الموسم الماضي من صفوف فريق غزل المحلة، وشارك مع الزمالك فى 13 مباراة بالدورى هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3، كما شارك اللاعب فى 4 مواجهات بدورى أبطال أفريقيا.

فى سياق مختلف، أكد حسين السيد، عضو لجنة إدارة نادى الزمالك، أنه طلب من اتحاد الكرة عدم خوض فريقه أى مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز لحين الانتهاء من خوض جميع المؤجلات.

وأضاف حسين السيد، فى تصريحاته عقب اجتماع الأندية فى اتحاد الكرة مساء اليوم، الاثنين، أنه طلب عدم خوض الزمالك أى مباراة لحين الانتهاء من المؤجلات من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق.

ويحتل الزمالك قمة الجدول برصيد 55 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 41 نقطة ويتبقى للفريق الأحمر 6 مباريات مؤجلة، وفى حالة فوز المارد الأحمر بجميع مؤجلاته سيزيد الفارق مع الزمالك إلى 4 نقاط وينتزع القمة.

وحصل فريق الزمالك على راحة لمدة 5 أيام بعد التعادل السلبى مع فريق الجونة، أمس الأحد، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.