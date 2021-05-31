شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلطان: التطعيم شرط قيد اللاعبين فى الأندية الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن كل الرياضيين ممن خضعوا للتطعيم بلقاح كورونا لن يتم سحب عينة منه والخاصة بمسحة الفيروس الفترة المقبلة.

وأضاف سلطان، خلال اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية، أنه فى الموسم المقبل لن يتم قيد أى لاعب إلا بعد التطعيم، لضمان سلامته وحرصا على مناعته وتأمين صحته من التعرض للإصابة بالفيروس.

ويشهد اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدورى الممتاز اليوم مناقشة عدد من الملفات، أهمها شكل الدورى فى الموسم المقبل فى ظل ضغط الارتباطات الخاصة بالمنتخب الأول فى شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر ثم بطولة أمم أفريقيا فى يناير 2022، ثم كأس العالم فى يونيو 2022 فى حالة التأهل.

كما يشهد اجتماع اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة التطرق لطلبات بعض الأندية الطالبة بإلغاء مسابقة الدورى هذا الموسم وبدأ الموسم الجديد فى منتصف يونيو أو بداية يوليو المقبل.

كما سيتم الاستماع لمناقشة مقترحات خاصة بالدورى الموسم المقبل، فى حال استكمال الدورى هذا الموسم، على رأسها لعب الدورى بنظام المجموعتين، أو اللعب بنظام دورى من دور واحد، وهو ما سيتم تحديده فى اجتماع اليوم.