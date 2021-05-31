شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مباراة تفصل حسين الشحات عن المئوية الأولى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات حسين الشحات، نجم الأهلى، على بعد 12 مباراة من تسجيل المئوية الأولى مع المارد الأحمر، فقد لعب 88 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 5980 دقيقة، نجح خلالها فى تسجيل 19 هدفاً وصنع 16، وتوج الشحات مع الأهلى ببطولتين للدوري ولقب لكأس مصر وسوبر أفريقى ومثله للسوبر المحلى بجانب دوري الأبطال الأفريقى وبرونزية كأس العالم للأندية.

وشارك حسين الشحات فى تتويج الأهلى بلقب السوبر المصرى على حساب الزمالك مطلع الموسم الجاري، حيث أحرز هدفاً فى الفوز بثلاثية فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، وقاد المارد الأحمر لحصد أغلى بطولة دورى فى تاريخه بالموسم الماضى من أنياب نادى الزمالك الذى متصدراً للمسابقة، قبل أن ينتفض الأحمر فى الدور الثانى ويفوز باللقب، كما سجل الشحات هدفاً غالياً للأهلى فى شباك الدحيل القطرى ليقود المارد الاحمر للصعود لنصف نهائى كأس العالم للأندية قبل أن يخسر من بايرن ميونخ ويتوج فى النهاية بالبرونزية بعد الاطاحة ببالميراس البرازيلى بركلات الترجيح.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام إنبي فى دور الـ«16» لبطولة كأس مصر، والتى كان من المقرر إقامتها يوم 4 يونيو المقبل، على أن تقام فى موعد يتم تحديده لاحقًا.

الأهلي يواجه فريق الترجي التونسي يوم 18 يونيو فى ذهاب الدور النصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا فى تونس، على أن تقام مباراة العودة يوم 25 من نفس الشهر بالقاهرة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته غدا الثلاثاء؛ استعدادا للمواجهات المقبلة عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للاعبين، بعد التتويج بلقب بطولة السوبر الأفريقي الجمعة الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.