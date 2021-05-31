شكرا لقرائتكم خبر عن غياب الشامي ونور الدين عن المقاولون أمام إنبى للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد المقاولون العرب ثنائي الفريق فاروقا نور الدين وحسن الشامي فى المباراة المقبلة أمام إنبي، والمقرر إقامتها يوم 28 يونيو المقبل، بسبب تراكم الإنذارات، وحصول كل منهما على الكارت الأصفر فى مباراة سموحة الماضية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما.

وكان اتحاد الكرة قد أخطر المقاولون العرب بتأجيل مباراتهم أمام الأهلي بالدولة 26 بسبب مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

ويرى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، أن تأجيل مباراة الأهلي كان قراراً موفقاً من الجبلاية، خاصة في ظل حالة الإجهاد العامة التي يعاني منها جميع فرق الدوري بسبب ضغط المباريات.

ومن المقرر أن يضع الجهاز الفني للمقاولون خطة إعداد محكمة خلال الفترة المقبلة لإعداد الفريق من أجل استئناف المباريات نهاية يونيو المقبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز المقاولون في 7 مباريات وتعادل في مثلهم، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة في 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 31 هدفاً أخر.