شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وظيفة ميسى مع برشلونة بعد الاعتزال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطورات جديدة شهدها ملف التفاوض الذى تجريها إدارة نادى برشلونة مع ميسى لتجديد عقده حيث كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرغوث قاب قوسين من إبرام عقد التجديد مع النادى الكتالونى وتابعت الصحفية أن هناك اتفاق على الأطر العريضة التي ستربط الطرفين لمدة عشرة مواسم، منها 4 مواسم في الملعب، سيقضيها مناصفةً مع برشلونة وإنتر ميامي الأمريكي مقابل 240 مليون يورو، ثم يعتزل بعدها اللعب، ليعود إلى برشلونة للعمل في النادي، بحسب تقارير صحفية.

وكان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أكد أن مفاوضات تجديد عقد ميسي، الذي ينتهي في يونيو المقبل، تسير بشكل جيد، لكنَّ الأمور لم تحسم بعد، مشيرًا إلى أن المال لا يشكل أهمية لميسي، بل المشروع الرياضي القادر على الفوز بالألقاب. وكشفت صحيفة “سبورت” الكاتالونية، من مصادرها، عن أن هناك اتفاقًا على مدة العقد بين الطرفين وقيمته، لكن ما زالت بعض الأمور قيد البحث، منها دور ميسي بعد اعتزاله اللعب، لافتةً إلى أن النادي يدرس تعيين الأرجنتيني سفيرًا عالميًّا لإطلاق العديد من المشروعات حول العالم، فيما ذكرت مصادر أخرى أن ميسي قد يلعب دورًا في الإدارة الرياضية، دون أن يتم تحديد ماهية هذا الدور. وأوضحت أن هناك مسائل خلافية يجري بحثها حاليًّا، وتتعلق بقيمة أجور ميسي بعد عودته إلى النادي، فعلى الرغم من الاتفاق على راتب ثابت مع المتغيرات، إلا أن لابورتا يريد أن يكون الراتب أقل، مقابل زيادة المتغيرات، عكس رغبة ميسي، الذي يتقاضى حاليًّا 138 مليونًا في الموسم الواحد، وبلغ مجموع ما حصل عليه خلال فتره عقده الأخير 555 مليونًا