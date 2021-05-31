شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رغبة رونالدو فى تعلم اللغة التركية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال التركي ميريح ديميرال، أن زميليه في يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا، يحفزانه على التدريب ويساعدانه على تعلم اللغة الإسبانية، ويريدان تعلم التركية.

وتحدث المدافع ميريح ديميرال عن مباراة منتخب بلاده المرتقبة أمام نظيره الإيطالي، في افتتاح نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية، يوم 11 يونيو في العاصمة روما، وعن علاقته مع أصدقائه في فريق يوفنتوس.

ونقلت "Tutto Juve" عن وكالة الأناضول، تصريحات ديميرال، قال فيها: "نحن نحب الضغط، نلعب في أفضل الدوريات وأفضل الفرق. الضغط جيد بالنسبة لنا. هناك منافسة صحية بيننا ونحن نلعب من أجل بعضنا البعض. سنحقق نتائج جيدة في البطولات الأوروبية. المباراة ضد إيطاليا تعني الكثير بالنسبة لي. وسأحاول قصارى جهدي. اللعب في إيطاليا وضد إيطاليا سيكون مميزا. نحن نمزح في غرفة خلع الملابس مع بونوتشي. يسخرون مني هو وكيليني، لكني بالطبع أسخر منهما أنا أيضا. سألني كيليني: "كيف حال يلماز؟" إنهم يتابعوننا، وهم يعرفون لاعبينا. من الجيد أن تكون هذه المنافسة. أنا وبوفون قريبان جدا من بعضنا. إنه شخص مميز للغاية، متواضع جدا. بوفون دائما يدعمني وأشكره. كيليني يبلغ من العمر 37 عاما، لكن لديي الفرصة لمعرفة مدى شدته في التدريب يثير إعجابي كثيرا. لا يزال بوفون يتدرب في سن 42 عاما"