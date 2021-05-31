شكرا لقرائتكم خبر عن نجل شوبير يتعرض لحادث سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد شوبير، شقيق مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ونجل الإعلامي وحارس مرمى القلعة الحمراء الأسبق، لحادث سير، ونشر محمد شوبير صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام أظهرت حجم الضرر الذى وقع على سيارته جراء الحادث، وعلق "الحمد لله".



محمد شوبير



محمد ومصطفى شوبير

من ناحية أخرى، أعلن مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة رسمياً تأجيل مباراة الأهلي وإنبي فى كأس مصر، والتي كان مقررا لها الجمعة المقبل لأجل غير مسمي فى دور الـ16 لكأس مصر.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه تم تأجيل مباراة الأهلي وإنبي بعد استدعاء 3 محترفين من الأهلي للانضمام لصفوف منتخبات بلادهم، وهم التونسي على معلول والسنغالي أليو ديانج، و الكونغولي والتر بواليا.

وبات في حكم شبه المؤكد غياب محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي عن مباراة الترجي التونسي يوم 18 يونيو المقبل بتونس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما أن مشاركة اللاعب في مباراة العودة بالقاهرة يوم 25 يونيو مازالت محل شك كبير، بسبب الإصابة التى تعرض لها في مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة.

ويعاني محمد مجدي أفشة من جذع في الرباط الداخلي للركبة تعرض له في مباراة نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة الجمعة الماضي والتى أنتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

ورغم أعلان الأهلي أن أفشة يحتاج أسبوعين للتعافي من الإصابة الأخيرة، وأنه قد يكون ضمن قائمة الفريق في رحلة تونس لخوض مباراة الترجي، إلا أن الشواهد تؤكد صعوبة مشاركة اللاعب في لقاء الذهاب أمام بطل تونس، بل أن مشاركته في مباراة العودة بالقاهرة ستكون محل شك، وأن كان ذلك سيتوقف على مدى استجابة اللاعب للبرنامج التأهيلي الذي سيخضع له الفترة المقبلة.