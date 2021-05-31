شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: إلغاء الدوري الحل الوحيد لإنقاذ اللاعبين من تلاحم المواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن إلغاء بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم هو السبيل الوحيد أمام اتحاد الكرة لإنقاذ اللاعبين من تلاحم المواسم، وقال خالد مهدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "الغاء بطولة الدورى هذا الممتاز هى الطريق الوحيد لاتحاد الكرة للخروج من الأزمة الراهنة، نحن نلعب ثلاثة مواسم متصلة وهو أمر شديد الخطورة على اللاعبين، لذا نوافق بشدة على مقترح الغاء الدورى هذا الموسم وليس هناك مقترح أخر بخلاف هذا الحل".

وعن الإنتاج الحربى قال خالد مهدى، "لم نقدم تظلماً ضد حكم مباراة انبى، لعبنا مباراة مميزة رغم التعادل والأهم بالنسبة لنا عودة الروح وسوف نستكمل خطتنا فى تصحيح مسار الفريق بجدول الدورى ،الفوز بيجيب فوز ونحن فى حاجة لتحقيق أربعة انتصارات ووقتها سيتحول مسار الفريق تماماً من القاع للوسط وننجو من هذه الدوامة".

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى، "كلنا ثقة فى اللاعبين والجهاز الفنى على تعديل وضع الفريق، خاصة أن الإنتاج فريق كبير ينقصه فقط استعادة الثقة وعودة التوفيق ".

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة عصر الثلاثاء 15 يونيو المقبل على ستاد الاهلى والسلام بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 23 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 18 هدفا، وتلقت شباكه 43 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

تعادل فريق الإنتاج الحربى بقيادة مدربه أحمد كشري، مع نظيره إنبى تحت القيادة الفنية لحلمى طولان، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

تقدم أحمد العجوز بالهدف الأول لمصلحة إنبى فى شباك الإنتاج الحربى فى الدقيقة 58، وتعادل اللاعب محمد طلعت للإنتاج الحربى من علامة الجزاء فى الدقيقة 64.