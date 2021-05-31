شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملفات باجتماع اتحاد الكرة.. أبرزها إلغاء الدوري وشكل المسابقة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدورى الممتاز اليوم مناقشة عدد من الملفات، أهمها شكل الدورى فى الموسم المقبل فى ظل ضغط الارتباطات الخاصة بالمنتخب الأول فى شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر ثم بطولة أمم أفريقيا فى يناير 2022، ثم كأس العالم فى يونيو 2022 فى حالة التأهل.

كما يشهد اجتماع اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة التطرق إلى طلبات بعض الأندية الطالبة بإلغاء مسابقة الدورى هذا الموسم وبدأ الموسم الجديد فى منتصف يونيو أو بداية يوليو المقبل.

كما سيتم الاستماع لمناقشة مقترحات خاصة بالدورى الموسم المقبل، فى حال استكمال الدورى هذا الموسم، على رأسها لعب الدورى بنظام المجموعتين، أو اللعب بنظام دورى من دور واحد، وهو ما سيتم تحديده فى اجتماع اليوم.

فى سياق مختلف، أعلن مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة رسمياً تأجيل مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر، والتى كان مقررا لها الجمعة المقبل لأجل غير مسمى فى دور الـ16 لكأس مصر.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه تم تأجيل مباراة الأهلى وإنبى بعد استدعاء 3 محترفين من الأهلى للانضمام لصفوف منتخبات بلادهم، وهم التونسى على معلول والسنغالى أليو ديانج، و الكونغولى والتر بواليا.