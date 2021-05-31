شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يرفض إلغاء الدوري ويقدم مقترحين للجبلاية فى اجتماع الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، رفضه مقترح إلغاء دورى الموسم الجارى بسبب ضغط المباريات وازدحام الأجندة الدولية، مشدداً على أن إلغاء المسابقة من شأنه أن يؤثر على المنتخبات الوطنية قبل الفرق، وكذلك سيؤدى لكثير من الخسائر المادية للفرق لن تتحملها فى ظل ظروف كورونا.

وأضاف فتحى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيقدم مقترحين للجبلاية فى اجتماع الأندى ة اليوم، ولا يمكن أن يكون إلغاء مسابقة الدورى الجارى مقترحا عمليا لحل أزمة ضغط المباريات بأى حال من الأحوال، وأؤيد نهاية الدورى الجارى فى الفترة بين 15 يونيو حتى 30 سبتمبر.

وتابع، لا أؤيد دورى المجموعتين، ولكن لماذا لا نفكر فى دورى مجموعة واحدة ويتم التصفية مع أول 8 فرق على القمة وثانى 8 فرق على المراكز التالية، بعد انتهاء الدور الأول، هذا سيوفر فى عدد المباريات وفى الوقت وسيكون هناك شئ من العدالة.

وعن المقترح الثانى والمتعلق بتلقى اللاعبين لقاح كورونا قال عضو المقاولون: نؤيد تلقى اللقاح بأى وضع من الأوضاع وأعتقد أن الاتحاد إذا خاطب وازارة الصحة سيتم تنظيم الأمر وهذه فكرة نؤيدها جميعاً.

ويحتل المقاولون العرب، المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 28 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادلوا فى مثلهم وتلقوا الهزيمة فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفاً أخر.