الدوري الأميركي للمحترفين: صنز يعادل ليكرز

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لوس انجليس : تغلب كريس بول على الإصابة في كتفه وساهم بفوز فريقه فينكس صنز 100 92 على لوس أنجليس ليكرز ليمنحه التعادل 2 2 خلال المباراة الرابعة في سلسلة المواجهات بالأدوار الإقصائية "بلاي أوف" بينهما، في وقت خسر فيه حامل اللقب خدمات أنتوني ديفيس للإصابة.

وأنهى بول الذي أصيب في المباراة الأولى من السلسلة التي يتأهل منها من يظفر بأكبر عدد مباريات من أصل سبعة، المباراة بـ18 نقطة و9 تمريرات حاسمة.

وقال بول، مدعوماً من زميله جاي كراودر الذي قدم أفضل مباراة له منذ وقت طويل (17 نقطة، 7 مرتدات)، أنه كان مقنعاً مع مدربه مونتي وليامس الذي أراد أن يتركه في مقاعد البدلاء: "أعطني دقائق قليلة (للعب)، سأرى ما يمكنني فعله".

من جهة ليكرز، كان ليبرون جيمس أفضل المسجلين لفريقه مع 25 نقطة و12 متابعة، فيما اضطر "الملك" إلى لعب نصف المباراة دون ديفيس، الذي سقط بشدة على الأرض، لمعاناته ربما من إصابة في العضلة المقربة.

من جهة أخرى، بات أتلانتا هوكس على بعد فوز واحد من التأهل إلى الدور الثاني من الأدوار الإقصائية عن المنطقة الشرقية، بعدما تقدم 3 1 في السلسلة أمام نيويورك نيكس بفوزه الاحد 113 96.

وقاد تراي يونغ فريقه الى الفوز مع 27 نقطة وتسع تمريرات حاسمة فيما سجل جون كولينز 22 واضاف الايطالي دانيو غاليناري 21 من دكة البدلاء، مقابل 10 نقاط و15 متابعة لكلينت كابيلا.

وستكون الفرصة سانحة امام أتلانتا للتأهل للمرة الأولى منذ 2016 الى الدور الثاني عندما يتجه الى ملعب ماديسون سكوير غاردن في نيويورك الاربعاء. وهو الانتصار الثالث عشر توالياً لأتلانتا على أرضه، وهي أطول سلسلة في الدوري هذا الموسم، كما خسر مباراتين فقط على ملعبه من آخر 23.

وكان يوليوس راندل الأفضل من جانب الضيوف مع 23 نقطة، 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة، فيما سجل أر جاي باريت 21 نقطة. وابتعد أتلانتا في النتيجة في الربع الثالث وتقدم 88 71 مع نهايته ليحافظ على أفضليته وينهي المواجهة لصالحه.