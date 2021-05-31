اخبار الرياضه

قائمة منتخب الكاراتيه ببطولة باريس المؤهلة للأولمبياد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب الكاراتيه ببطولة باريس المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، عن قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات بطولة  باريس الدولية، والتى تقام فى الفترة من 8 إلى 16 يونيو المقبل، والمرحلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

 

القائمة تتكون من 6 لاعبين مقسمين إلى 3 لاعبات و 3 لاعبين   حيث تضم كل من  أحمد أشرف شوقي (كاتا رجال)، عبدالله ممدوح (- 75كجم)، محمد احمد رمضان (-84 كجم) ، سارة عاصم (كاتا سيدات) ، ياسمين حمدي (55 كجم) ، فريال أشرف (-68 كجم).

 

وتستضيف مصر بطولة شمال أفريقيا فى الفترة من 19 إلى 21 أغسطس المقبل بمحافظة الإسكندرية، ويشارك فيها  منتخبات الكبار والشباب والناشئين.

 

وتأكد مشاركة 6 دول فى البطولة هى ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والمغرب بالإضافة إلى مصر المستضيف .

 

ونجح الثنائي جيانا فاروق وعلى الصاوى لاعبة المنتخب فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو، ويعول مجلس إدارة الاتحاد على المشتركين ببطولة باريس لزيادة عدد المتأهلين لطوكيو.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا