شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب الكاراتيه ببطولة باريس المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، عن قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات بطولة باريس الدولية، والتى تقام فى الفترة من 8 إلى 16 يونيو المقبل، والمرحلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

القائمة تتكون من 6 لاعبين مقسمين إلى 3 لاعبات و 3 لاعبين حيث تضم كل من أحمد أشرف شوقي (كاتا رجال)، عبدالله ممدوح (- 75كجم)، محمد احمد رمضان (-84 كجم) ، سارة عاصم (كاتا سيدات) ، ياسمين حمدي (55 كجم) ، فريال أشرف (-68 كجم).

وتستضيف مصر بطولة شمال أفريقيا فى الفترة من 19 إلى 21 أغسطس المقبل بمحافظة الإسكندرية، ويشارك فيها منتخبات الكبار والشباب والناشئين.

وتأكد مشاركة 6 دول فى البطولة هى ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والمغرب بالإضافة إلى مصر المستضيف .

ونجح الثنائي جيانا فاروق وعلى الصاوى لاعبة المنتخب فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو، ويعول مجلس إدارة الاتحاد على المشتركين ببطولة باريس لزيادة عدد المتأهلين لطوكيو.