شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حلول أمام موسيمانى لتعويض غياب محمد هانى عن الأهلى فى المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن الأشعة التى خضع لها محمد هاني، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بشد فى العضلة الأمامية، وأنه يحتاج إلى 3 أسابيع للتعافى من الإصابة، وإعلان جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية.

ويبدأ محمد هانى تنفيذ برنامجا علاجيا وتأهيليا من أجل التعافى من الإصابة، التى تعرض لها فى مباراة نهضة بركان والتى أقيمت على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتوج الأهلى مؤخرًا بلقب السوبر الأفريقى للمرة الـ7 فى تاريخه بعد تغلبه على نهضة بركان بهدفين دون رد سجلهما محمد شريف، وصلاح محسن.

وهناك 4 لاعبين قادرون على تعويض غياب محمد هانى عن الأهلى نستعرضها في التقرير التالي..

أحمد رمضان بيكهام

يعد أحمد رمضان بيكهام الحال الأمثل أمام موسيمانى لتعويض غياب محمد هانى، نظرا لمعرفة الكاملة بكل خواص هذا المركز، بالإضافة لمشاركته مع الأهلى في أكثر من مباراة في هذا المركز وظهرا بشكل جيد، وهو ما يقربه لتعويض هانى.

أكرم توفيق

يعد الخيار الثانى أمام موسيمانى لتعويض غياب محمد هانى، بعدما أظهر أكرم توفيق قدرات كبيرة في اللعب في مركز الظهير الأيمن في أكثر من مباراة بالإضافة إلى إجادته في وسط الملعب.

حسين الشحات

ثالث الخيارات هو حسين الشحات الذى سيكون حلا سحريا أمام موسيمانى، خاصة بعد انخفاض مستوى الشحات في مركز الجناح، فمن الممكن الاستعانة به في مركز الظهير نظرا لإجادته في هذا المركز أثناء تواجده مع مصر المقاصة.

رامى ربيعة

أخر الحلول أمام موسيمانى هو الدفع برامى ربيعة الذى أجاد في هذا المركز في أكثر من مباراة احتاج له الأهلى لتواجده، في الوقت الذى يعيش رامى ربيعة أفضل أوقاته بعدما استعاد الكثير من بريقه بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن المارد الأحمر.