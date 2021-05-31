شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لحلوانى أسوان قبل مواجهة المصرى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفنى لنادي أسوان، بقيادة علاء عبد العال، تعليمات خاصة لعمرو الحلواني ظهير أيسر الفريق، بضرورة استغلال تفوقه في الكرات الثابتة خلال الفترة الأخيرة مع أبناء الجنوب، في اللقاء المرتقب أمام النادي المصري والذي يجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم الاثنين، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر في مواجهة صعبة ومثيرة كعادة لقاءات الكأس.

وشدد الجهاز الفني لأسوان على ضرورة غلق المساحات الدفاعية التي تتيح الفرصة لتشكيل الخطورة على مرمى الفريق، خاصة وأن مباريات الكأس لا تقبل التهاون في أي فرصة.

ويعتبر عمرو الحلواني ظهير أيسر أسوان من أكثر اللاعبين المؤثرين في تشكيل علاء عبد العال، حيث سجل 3 أهداف وصنع 9 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

و أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، حكام مباراة أسوان والمصرى بكأس مصر، بدور الـ 8 لبطولة كأس مصر على النحو التالى: أحمد جمال "حكم ساحة"- محمد عبد المجيد "مساعد اول"- مصطفى عطية "مساعد ثان"- محمد طارق "حكم رابع".

وكان أسوان قد تأهل إلى ربع نهائي الكأس بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف سجله عمرو الحلواني من ركلة ثابتة.

وتضم قائمة أسوان لمباراة المصري كل من: طلعت الجبلاوي، خالد وليد، محمد إبراهيم، محمد جابر، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، أحمد عبد الظاهر، عمرو الحلواني، أشرف مجدي، أحمد الألفي، الحسيني سمير، محمد العشري، هيثم الفيل، محمد جمال تريكة، أحمد خالد، محمد أسامة، إيمانويل إيجيبتور، أحمد صغيري، أحمد دحروج، حمزة مجدي، صلاح الدين يحيى، عمرو رضا، أحمد بلية.