شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامى يقود "أمل الإسماعيلى" أمام بتروجت بكأس مصر للشباب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الأمل للإسماعيلى الاستعانة بخماسي الفريق الأول محمد الشامي ، محمد بيومي ، عمر هنيدي ، محمد نصر ، عبد الرحمن صلاح للمشاركة مع فريق الشباب اليوم أمام بتروجيت، ضمن منافسات بطولة كأس مصر للشباب مواليد 2001، وتأتى مشاركة محمد الشامى فى المباراة لرغبة اللاعب فى تجهيز نفسه فنياً وبدنياً للمباريات المقبلة مع الدراويش بعد ابتعاده عن التشكيلة الاساسية فى الفترة الاخيرة.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة غزل المحلة في السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة 26 لمسابقة الدوري.

وقرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أيام فى أعقاب تأجيل مباراة الفريق أمام بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من الأربعاء المقبل استعدادا لاستئناف منافسات المسابقة.

وودع الإسماعيلى كأس مصر بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 1-0 فى المباراة التى أقيمت بدور الـ16 من كأس مصر باستاد السويس الجديد، وتأهل الزمالك لربع نهائى البطولة ليضرب موعداً مع مصر المقاصة.