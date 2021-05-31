شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إدارة الزمالك تصرف جزءًا من مستحقات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصرف اليوم، الاثنين، لجنة إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة، حيث نجحت الإدارة في توفير جزء من تلك المستحقات المتأخرة، كما تبذل قصارى جهدها لتوفير باقى المستحقات والمرتبات المتأخرة، حيث أكد محمد الأتربى نائب رئيس اللجنة أنه يتم دراسة كافة الموارد المتاحة، والتي ستساعد في انعاش خزينة الزمالك، مؤكدًا أنه لن يتم منح وعد بصرف أى مستحقات إلا وإن كانت متوفرة بالفعل.

وتعمل اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، فى الوقت الحالى على توفير باقى مستحقات اللاعبين وكذلك رواتب العاملين المتأخرة والتى لم يتم صرفها منذ عدة أشهر، حيث وضعت اللجنة هذا الملف ضمن أولوياتها.

ونجحت اللجنة فى صرف جزءًا من مستحقات فرجانى ساسى المالية المتأخرة، لإبداء حسن النية فى رغبة الإدارة لحسم ملف التجديد، كما وعدت اللجنة اللاعب بمنحه باقى مستحقاته المتأخرة فى حال الموافقة على التجديد، مع منحه مقدم التعاقد الجديد.

وكان من المفترض أن تعقد اللجنة جلسة مع فرجانى ساسى عقب مواجهة الجونة المقرر لها مساء اليوم، الأحد، على ملعب خالد بشارة لحسم ملف التجديد، إلا أن اللاعب سافر إلى تونس مستغلاً إيقافه بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة، على أن ينضم لمعسكر منتخب بلاده يوم 2 من الشهر المقبل.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن الزمالك استقر على العرض المالى الذى سيقدمه لفرجانى ساسى ويصل إلى مليون و800 ألف يورو فى الموسم، على أن يتم توفير الفارق المالى بين عرض الزمالك وطلبات اللاعب عن طريق حملات إعلانية يقوم اللاعب بتصويرها، كنوع من أنواع الترضية لفرجانى ساسي.

كما يتضمن عرض الزمالك جدولة زمنية محددة لمستحقات اللاعب القديمة والتى تصل إلى 650 ألف يورو، وهى العقبة الأولى فى ملف تجديد فرجانى ساسي.

وغادر ساسى القاهرة دون أن يحسم ملف تجديد عقده مع الزمالك، وهو ما دفع إدارة الزمالك لمطالبة اللاعب بإعلان موقفه النهائى من التجديد، وعدم المماطلة، كما قررت الإدارة عقد جلسة مع فرجانى عقب عودته من تونس على أن تكون الجلسة غير مرتبطة بوجود وكيل أعماله حتى يتم الانتهاء من عملية التفاوض بشكل سريع وتحديد وجهة اللاعب المقبلة بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وقال محمد الأتربى نائب رئيس لجنة إدارة الزمالك: "نرغب فى التجديد لساسى فهو لاعب مهم للفريق، ولكن بشرط أن يكون البقاء هو رغبته، وأن يكون التجديد بطلبات مشروعة تستطيع اللجنة تلبيتها".