شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل وزوجته فى الذكرى الثالثة لوفاة ابنهما إسماعيل: فاكرينك فى كل لحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا محمد فضل، نجم الأهلى وعضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة السابق، وزوجته الذكرى الثالثة لوفاة نجلهما الأصغر "إسماعيل" الذي توفي عن عمر 4 سنوات، فى حادث سيارة مع عائلته، في مثل هذ اليوم 31 مايو من عام 2018، وأعاد فضل نشر منشور زوجته إيمان التي كتبت به عبر حسابها بموقع "فيس بوك": "31-5-2018.. 3 سنين عهد ووعد وحب فاكراك فى كل لحظة و معايا فى كل ثانية.. كلام كتير أوى يا إسماعيل أنت بس اللى حتبقى عارفة مبقاش ليه وصف مع اهل الارض...حتى وحشتنى مبقاش ليها وصف.. أنت عارف.. أنا وأنت".



محمد فضل

فيما كتب فضل عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"قال عز وجل: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ..البقرة".

وتابع :"وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده. فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وحسنه، وأحمد، وحسنه الألباني".

وشهدت جنازة وعزاء نجل محمد فضل، حضور عدد كبير من الرياضيين وفى مقدمتهم الإعلامى أحمد شوبير وحسام غالى، والصقر أحمد حسن، وأمير عبد الحميد حارس الأهلى السابق .