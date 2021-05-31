شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف أفشة من المشاركة مع الأهلى فى مباراتى الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات في حكم شبه المؤكد غياب محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي عن مباراة الترجي التونسي يوم 18 يونيو المقبل بتونس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما أن مشاركة اللاعب في مباراة العودة بالقاهرة يوم 25 يونيو مازالت محل شك كبير، بسبب الإصابة التى تعرض لها في مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة.

ويعاني محمد مجدي أفشة من جذع في الرباط الداخلي للركبة تعرض له في مباراة نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة الجمعة الماضي والتى أنتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

ورغم أعلان الأهلي أن أفشة يحتاج أسبوعين للتعافي من الإصابة الأخيرة، وأنه قد يكون ضمن قائمة الفريق في رحلة تونس لخوض مباراة الترجي، إلا أن الشواهد تؤكد صعوبة مشاركة اللاعب في لقاء الذهاب أمام بطل تونس، بل أن مشاركته في مباراة العودة بالقاهرة ستكون محل شك، وأن كان ذلك سيتوقف على مدى استجابة اللاعب للبرنامج التأهيلي الذي سيخضع له الفترة المقبلة.