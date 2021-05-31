شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد الشوربجى طموح بلا حدود لاستعادة قمة الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد محمد الشوربجى أحد علامات رياضة الإسكواش فى مصر، خاصة أنه من أبرز اللاعبين أصحاب الطموح فى العودة لصدارة التصنيف العالمى الذى غاب عنه فى الفترة الأخيرة، ووضعه فى وصافة الترتيب.

محمد الشوربجى لاعب لا يستسلم مطلقا للتراجع، ودائما ما يستطيع العودة إلى ساحة الاسكواش والتتويج للبطولات وسط السعى إلى الصدارة، تُوج البطل المصري محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش مؤخرا، ببطولة الجونة الدولية، التي استضافتها مدينة الجونة في الفترة من 20 إلى 28 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز الشوربجي على منافسه النيوزلاندي بول كول المصنف الرابع عالميا في المباراة النهائية بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 49 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-2, 11-7.

ويعد محمد الشوربجى، أيقونة الاسكواش المصرى، وأحد أهم الأسماء البارزة فى تاريخ اللعبة على المستوى المحلى والعالمى، حيث تُوج البطل المصرى، بالعديد من الألقاب والبطولات العالمية فى لعبة الاسكواش: بطولة الأبطال للاسكواش مرتين فى 2015 و2016، وبطولة قطر كلاسيك الدولية للاسكواش 3 مرات أعوام 2013 و2015 و2017. كما تُوج الشوربجى بببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش عامي 2014 و2016 وبطولة ويندي سيتي المفتوحة مرتين أعوام 2016 و2018، وبطولة الجونة الدولية 2016، وبطولة العالم المفتوحة للاسكواش 2017، فضلا عن بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش مرتين عامي 2015 و2016. كما تُوّج بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة، بعد تغلبه على مواطنه المصري علي فرج في المباراة النهائية، ويحمل الشوربجي لقب البطولة العالمية في أربع نسخ، من بينها نسختان على التوالي.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد الشوربجى فى الصور التالية: