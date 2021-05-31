شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطط لإعارة نيدفيد ومحمود في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو النادي الأهلي لإعارة الثنائي كريم نيدفيد ومحمد محمود في الموسم الجديد؛ من أجل تجهيزهما للمشاركة في المباريات، في ظل صعوبة حصولهما على فرصة كاملة بالأهلي، رغم جاهزيتهما عقب تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما منذ فترة، وبات موقف مشاركتهما في المباريات متوقفا على قرار الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

ويرغب مسئولو الأهلي في إعارة كريم نيدفيد ومحمد محمود لأندية الدوري الممتاز، من أجل الحصول على فرصة كبيرة للمشاركة في المباريات، على أن يعودوا في فورمة عالية، ويكونا جاهزين للدفاع عن ألوان الأهلي في الموسم بعد المقبل، كما حدث مع أكثر من لاعب، مثل محمد شريف وصلاح محسن وأكرم توفيق.

وتعرض كريم نيدفيد للإصابة يقطع في غضروف الركبة قبل عامين، وأجرى عملية جراحية، ولكن داهمته إصابة رشح في الركبة، وهو ما أخّر موعد عودته للملاعب، فيما تعرض محمد محمود للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين بكلتا ركبتيه وهو ما أخّر عودته للملاعب لأكثر من عامين، قبل أن يتعافى الثنائي ويصبحا جاهزين للمشاركة في المباريات الرسمية.