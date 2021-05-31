شكرا لقرائتكم خبر عن مؤجلات الأهلي أبرزها.. 3 عراقيل تعطل الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اتحاد الكرة الدعوة لأندية الدورى الممتاز للمرة الثالثة، من أجل عقد اجتماع اليوم الإثنين؛ لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بمباريات الدوري الفترة المقبلة، وأيضا مناقشة المباريات المتبقية من كأس مصر، وموعد استئناف البطولة.

وتواجه مسابقة الدورى العام بعض العراقيل والصعوبات التى تحول دون انتظامه، وانتهائه أواخر أغسطس المقبل، وهو الموعد المقترح من جانب الجبلاية.

مؤجلات الأهلى

تمثل المباريات المؤجلة للنادى الأهلى أزمة كبرى لاتحاد الكرة أمام انتظام عجلة الدورى، فبعد أن أنهى خاض النادى الأهلى مؤجلاته فى البداية بعد مشاركته فى كأس العالم للأندية، عادت موجة التأجيل لتضرب الدورى مجددا بعد تأهل الأهلى للدور نصف النهائى بدورى أبطال افريقيا وكذلك خوض السوبر الأفريقى، وهو ما يحول دون انتظام المسابقة.

بيراميدز أيضا وصل إلى نصف نهائى الكونفدرالية وتأجل له أكثر من مباراة بالدورى؛ بسبب مشاركته فى البطولة الافريقية، قبل أن يضرب فيروس كورونا الفريق بعد رحلة نيجيريا الأخيرة، حيث تم تأجيل مباراة بيراميدز والاسماعيلى اليوم فى الدورى وهناك مطالب من النادى السماوى بتأجيل مباراة سموحة المقبلة أيضا.

التوقفات الدولية

تعانى مسابقة الدورى أيضا من التوقفات الدولية المتكررة، وخاصة فى هذه المرحلة، حيث يرتبط المنتخب الأولمبى بتوقف فى شهر يونيو المقبل، وتم استدعاء اللاعبين الاجانب المحترفين لأنديتهم، وهو ما أفسد خطة اتحاد الكرة لإقامة مباريات الدورى أثناء التوقف، فضلا عن وجود معسكر جديد للمنتخب الأولمبى يوم 5 يوليو المقبل استعدادا للأولمبياد وبالتالى سيتوقف الدورى طوال هذه الفترة.